Sicilia: ok dalla giunta al Programma triennale di sviluppo per il turismo

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 25 gen - Approvato dalla giunta regionale siciliana il Programma triennale di sviluppo turistico, il principale strumento di governance del settore che ne definisce la visione strategica per il prossimo triennio 26/28. Il documento ha l'obiettivo di consolidare il posizionamento della Sicilia tra le principali destinazioni internazionali e rappresenta lo strumento di programmazione cardine che analizza le evoluzioni del mercato globale per orientare le azioni operative e l'impiego delle risorse finanziarie regionali ed extraregionali. 'Dotiamo l'isola di uno strumento strategico costantemente attualizzato, capace di potenziare il nostro sistema turistico, rendendolo piu' moderno e in grado di generare occupazione - dichiara l'assessore regionale al Turismo, allo sport e allo spettacolo Elvira Amata - Creiamo inoltre valore aggiunto per tutto l'indotto, cercando di anticipare i cambiamenti del mercato nell'ottica di una sempre crescente valorizzazione delle bellezze del nostro patrimonio'.

