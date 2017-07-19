Sicilia: ok dalla giunta al Programma triennale di sviluppo per il turismo -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 25 gen - Le direttrici fondamentali del piano, voluto dal governo Schifani, riguardano il costante monitoraggio dei flussi turistici che interessano la regione, che ha gia' registrato incrementi significativi costanti, con un occhio attento alle esigenze emergenti dei viaggiatori in termini di sostenibilita', digitalizzazione e turismo esperienziale, rafforzando sia i mercati tradizionali che quelli emergenti. Tra gli obiettivi primari del documento programmatico rivestono particolare rilevanza la destagionalizzazione e la delocalizzazione dei flussi turistici, cosi' come il rafforzamento del brand 'Sicilia' attraverso una presenza coordinata nelle principali fiere di settore ai fini di una promozione anche di carattere internazionale, coerentemente con le principali direttrici dell'Ue e con riferimento agli obiettivi fissati da Agenda 20/30.

com-Dca.

Gli ultimi video Radiocor

(RADIOCOR) 25-01-26 14:51:03 (0325)PA 5 NNNN