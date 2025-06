Sicilia: nuovo accordo con Mimit e Invitalia 440 mln per contratti di sviluppo -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 15 giu - 'Con questa intesa - dice l'assessore Tamajo - mettiamo a disposizione oltre 440 milioni di euro per stimolare la crescita industriale attrarre nuovi investimenti e rafforzare il tessuto imprenditoriale siciliano, con un'attenzione particolare all'innovazione tecnologica e alla competitivita' del nostro territorio. Un ulteriore passo avanti per creare in Sicilia un ecosistema favorevole all'impresa, attrattivo per nuovi insediamenti produttivi e in grado di valorizzare le eccellenze esistenti'. Nel dettaglio, si prevede: un primo cofinanziamento da 144 milioni di euro, di cui 45 milioni a carico del Mimit e 99 milioni a carico della Regione (49 dal Pr Fesr 2021-2027 e 50 dal Fsc 2021-2027); ulteriori 300 milioni di euro, sempre a carico del Pr Fesr 2021-2027, per progetti considerati strategici come quello gia' avviato con STMicroelectronics, nell'ambito della nuova piattaforma europea STEP- Strategic technologies for Europe platform.

