Dati
    Pagine
      Documenti
        Notizie
          Glossario
            EN
             
            Notizie Radiocor

            Sicilia: nuovi bandi da 140 milioni fondi Ue per imprese ed enti locali

            (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 20 set - Centoquaranta milioni di euro per spingere la crescita del tessuto produttivo e sostenere gli enti locali della Sicilia. E' l'ammontare complessivo dei bandi di prossima apertura, finanziati da fondi europei e nazionali. In ambito Fesr, si parla di 'Sicilia innovazione', misura che punta a promuovere la nascita di start up medie e piccole: il bando comprendera' anche interventi selezionati dalle coalizioni di Comuni con le risorse previste per le politiche territoriali del Programma. C'e' inoltre 'Ripresa Sicilia II', avviso che supportera' gli investimenti per la competitivita' del sistema produttivo. Per la sezione dedicata agli enti, e' stato presentato il bando che, nell'ambito della priorita' 'Housing' introdotta con la recente mid-term review, finanziera' progetti presentati dai Comuni in sinergia con il terzo settore, per la ristrutturazione e la riqualificazione di immobili mirata ad ampliare l'offerta di alloggi per persone senza dimora o con grave disagio socio-economico. Sul versante Fsc, invece, sempre nell'ambito degli enti locali, e' stato illustrato l'avviso per il potenziamento dell'impiantistica sportiva.

            com-Dca.

            Gli ultimi video Radiocor

            (RADIOCOR) 20-09-26 15:33:59 (0357)PA 5 NNNN

              


            Tag


            Borsa Italiana non ha responsabilità per il contenuto del sito a cui sta per accedere e non ha responsabilità per le informazioni contenute.

            Accedendo a questo link, Borsa Italiana non intende sollecitare acquisti o offerte in alcun paese da parte di nessuno.


            Sarai automaticamente diretto al link in cinque secondi.