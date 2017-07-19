Sicilia: nuovi bandi da 140 milioni fondi Ue per imprese ed enti locali

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 20 set - Centoquaranta milioni di euro per spingere la crescita del tessuto produttivo e sostenere gli enti locali della Sicilia. E' l'ammontare complessivo dei bandi di prossima apertura, finanziati da fondi europei e nazionali. In ambito Fesr, si parla di 'Sicilia innovazione', misura che punta a promuovere la nascita di start up medie e piccole: il bando comprendera' anche interventi selezionati dalle coalizioni di Comuni con le risorse previste per le politiche territoriali del Programma. C'e' inoltre 'Ripresa Sicilia II', avviso che supportera' gli investimenti per la competitivita' del sistema produttivo. Per la sezione dedicata agli enti, e' stato presentato il bando che, nell'ambito della priorita' 'Housing' introdotta con la recente mid-term review, finanziera' progetti presentati dai Comuni in sinergia con il terzo settore, per la ristrutturazione e la riqualificazione di immobili mirata ad ampliare l'offerta di alloggi per persone senza dimora o con grave disagio socio-economico. Sul versante Fsc, invece, sempre nell'ambito degli enti locali, e' stato illustrato l'avviso per il potenziamento dell'impiantistica sportiva.

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