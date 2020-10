Sicilia: Musumeci, sfida e' diventare piattaforma logistica del Mediterraneo

"Serve una medicina e servizi di qualita'" (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Catania, 12 ott - 'L'Italia e' stata il paese dei sussidi e dell'assistenzialismo. E' fuori discussione che il Mezzogiorno d'Italia per decenni sia stato nutrito anche nella ricerca del consenso politico attraverso i sussidi: adesso dobbiamo capire che la vera fonte di ricchezza e' l'impresa e la Sicilia deve vincere la propria partita diventando la piattaforma logistica del Mediterraneo: dobbiamo diventare appetibili nei confronti degli investitori stranieri, ma anche nei confronti dell'Africa (che fra 10 anni non sara' quella che di oggi), del Medioriente e del mondo arabo. Ecco perche' servono poche ma significative infrastrutture, serve una medicina e servizi di qualita': solo in questo modo la Sicilia puo' benissimo guardare con fiducia al proprio futuro. Noi oggi stiamo immaginando e progettando un'idea di Sicilia per i prossimi 15-20 anni'. Lo ha detto il presidente della Regione siciliana, Nello Musumeci, intervenendo alla seconda edizione del Forum "Meridiano Sanita' Sicilia" al Teatro Bellini di Catania, promosso da The European House - Ambrosetti con la collaborazione del Cefpas e patrocinato dalla Regione Siciliana e con l'ospitalia' del Comune di Catania.

