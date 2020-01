Sicilia: Musumeci, il Ponte sullo stretto prioritario, non e' un capriccio

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Firenze, 22 gen - "Non c'e' uno straccio di progetto che prevede la ferrovia veloce in Sicilia; il governo dice che il Ponte sullo Stretto non e' una priorita': e' una grande bugia, significa non consentire la realizzazione del corridoio transeuropeo che parte dal Baltico e deve inevitabilmente finire a Palermo. Non e' un capriccio". Lo ha detto il presidente della Regione Sicilia Nello Musumeci parlando a Firenze al convegno della Cisl su 'Infrastrutture: per lo sviluppo e la crescita del Paese'.

