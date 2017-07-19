Sicilia: modifiche legge su offerta ricettiva per agevolare imprese turismo -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 17 mag - 'Queste modifiche apportate alla normativa sono frutto della continua e costante interlocuzione con gli operatori del settore e rappresentano un passo fondamentale verso quella semplificazione che il Governo regionale si e' posto come obiettivo strategico. - spiega l'assessore al Turismo Elvira Amata - Non si tratta solo di aggiornare dei commi, ma di tradurre in realta' le istanze degli imprenditori che investono nel turismo in Sicilia con regole chiare e procedure agili per elevare gli standard qualitativi, aumentare la competitivita' internazionale e rendere l'offerta ricettiva siciliana sempre piu' solida, variegata e attrattiva per i viaggiatori di tutto il mondo. Il provvedimento del governo Schifani nasce da una visione chiara e condivisa: rendere la Sicilia una terra sempre piu' accogliente e moderna, capace di rispondere con flessibilita' alle sfide di un mercato globale in costante evoluzione'.

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