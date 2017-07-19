Sicilia: la Regione completa l'iter di attuazione della legge sul randagismo

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 19 lug - Un percorso dettagliato che disciplina la gestione dei cani randagi in Sicilia in tutte le sue fasi, dal recupero all'affido, fino all'adozione o, nei casi previsti, la re-immissione sul territorio. E' quanto prevede lo schema di decreto predisposto dall'assessorato della Salute e trasmesso oggi all'Assemblea regionale siciliana per il parere obbligatorio della VI Commissione. 'Con questo provvedimento - dice l'assessore Marcello Caruso - completiamo il quadro attuativo della legge regionale sul randagismo, rafforzando un modello fondato sulla responsabilita' condivisa e sulla cura.

L'obiettivo e' quello di garantire a tutti i livelli una gestione efficace del fenomeno, nel pieno rispetto del benessere degli animali, riconoscendoli come esseri senzienti e assicurando loro adeguate condizioni di tutela e qualita' della vita, attraverso procedure chiare e un sistema di controlli puntuale'.

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