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            Sicilia: la giunta regionale approva una rimodulazione da 34 milioni di euro

            (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 04 lug - Una rimodulazione delle risorse da quasi 34 milioni di euro per finanziare piu' interventi in quattro aree interne della Sicilia. E' quanto ha approvato la giunta regionale, nell'ambito delle strategie territoriali del Pr Fesr Sicilia 21-27. In particolare, su proposta del presidente della Regione, Renato Schifani, e' stato dato il via libera alle proposte delle coalizioni Sicani, Val Simeto, Calatino e Calatino Sud Simeto. 'Questa nuova ripartizione - afferma il presidente Schifani - consentira' di intervenire piu' efficacemente nei territori interessati, con progetti pienamente rispondenti alle necessita' delle comunita'. Le aree interne rivestono una grande importanza sociale, economica e culturale e sono oggetto di riscoperta da parte di un turismo piu' di qualita' che ricerca il contatto con la natura e con realta' dall'identita' genuina. Per questo il mio governo ha deciso di finanziere le azioni relative alla viabilita', alla valorizzazione del patrimonio e all'accoglienza turistica'.

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