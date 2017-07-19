Sicilia: la giunta regionale approva una rimodulazione da 34 milioni di euro -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 04 lug - La riprogrammazione riguarda una decina di azioni soprattutto nei settori della mobilita' locale, della riqualificazione degli spazi pubblici e dell'accoglienza turistica. Viene aumentata di oltre 15 milioni la dotazione finanziaria per gli interventi di 'incremento degli standard di sicurezza e funzionalita' della rete stradale' (azione 3.2.3). Sale poi di 13,5 milioni il budget per progetti di 'riqualificazione di strutture e spazi pubblici a servizio del tessuto produttivo locale e la valorizzazione del patrimonio identitario per lo sviluppo', mentre crescono di circa 5 milioni le somme per il 'rafforzamento dei sistemi di accoglienza turistica' e al 'potenziamento dell'accessibilita' e della fruibilita' degli attrattori turistici' (azione 5.2.1). Tra i settori incrementati anche la promozione dell'efficienza energetica, con oltre 120mila euro in piu' destinati a 'soluzioni tecnologiche per la riduzione dei consumi energetici delle reti di illuminazione pubblica' (azione 2.1.3).

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