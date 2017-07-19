Dati
    Pagine
      Documenti
        Notizie
          Glossario
            EN
             
            Notizie Radiocor

            Sicilia: istituita la figura professionale del 'flower designer' -2-

            (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 01 ago - 'Con questo decreto - afferma l'assessore Turano - introduciamo una nuova figura professionale, distinta dal classico fiorista, perche' riconosce le competenze artistiche di chi crea composizioni utilizzando fiori e altri elementi naturali. Si tratta di una specializzazione che cambia le regole del gioco per i professionisti del settore, offrendo l'opportunita' di generare margini economici sensibilmente piu' elevati rispetto alla tradizionale vendita al dettaglio di fiori.

            Questo risultato nasce dalla collaborazione e dall'azione sinergica avviata dal governo Schifani con Assofioristi-Confesercenti e il suo presidente nazionale, Ignazio Ferrante'.

            com-Dca.

            Gli ultimi video Radiocor

            (RADIOCOR) 01-08-26 18:19:58 (0366)PA 5 NNNN

              


            Tag


            Borsa Italiana non ha responsabilità per il contenuto del sito a cui sta per accedere e non ha responsabilità per le informazioni contenute.

            Accedendo a questo link, Borsa Italiana non intende sollecitare acquisti o offerte in alcun paese da parte di nessuno.


            Sarai automaticamente diretto al link in cinque secondi.