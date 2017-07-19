Sicilia: istituita la figura professionale del 'flower designer' -2-
(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 01 ago - 'Con questo decreto - afferma l'assessore Turano - introduciamo una nuova figura professionale, distinta dal classico fiorista, perche' riconosce le competenze artistiche di chi crea composizioni utilizzando fiori e altri elementi naturali. Si tratta di una specializzazione che cambia le regole del gioco per i professionisti del settore, offrendo l'opportunita' di generare margini economici sensibilmente piu' elevati rispetto alla tradizionale vendita al dettaglio di fiori.
Questo risultato nasce dalla collaborazione e dall'azione sinergica avviata dal governo Schifani con Assofioristi-Confesercenti e il suo presidente nazionale, Ignazio Ferrante'.
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