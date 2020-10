Sicilia: investimenti Mit per 54 milioni sul porto di Palermo

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 30 ott - "Un investimento imponente di risorse del MIT, quasi 54 milioni per riqualificare il porto di Palermo e potenziare tutte le sue vocazioni, non solo quella turistica e commerciale, ma anche quella industriale". La ministra delle Infrastrutture Paola De Micheli commenta con queste parole, affidate a una nota, le nuove opere annunciate dall'Autorita' Portuale di Palermo: un rinnovato terminal aliscafi per le isole Eolie e Ustica, la nuova banchina Sammuzzo, il parcheggio a servizio di Capitaneria e Dogana, il mooring dolphin in testata del Molo Vittorio Veneto, l'avvio della a riqualificazione del Molo Trapezoidale con l'incremento dell'occupazione del terminal. "Gli interventi presentati oggi dall'Autorita' di sistema portuale del mare di Sicilia occidentale - aggiunge la ministra - vanno nella direzione strategica indicata dal ministero: quella del rafforzamento competitivo di tutta la portualita' italiana che abbiamo inserito nel piano Italia Veloce". "Voglio complimentarmi - conclude la ministra - con l'Autorita' di sistema portuale del mare di Sicilia occidentale e con il presidente Monti per lo sforzo compiuto e i progetti che ridisegneranno il volto del terminal siciliano'.

