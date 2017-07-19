Sicilia: Ingala, Fua e Aree interne strumenti contro lo spopolamento

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 25 lug - 'Le Aree funzionali urbane (Fua) e le Aree interne sono strumenti di programmazione che rappresentano alcune delle piu' importanti opportunita' di sviluppo per la Sicilia. Sono davvero in grado di cambiare il profilo delle citta'. Non devono essere intese soltanto come strumenti di accesso ai finanziamenti nazionali ed europei, ma come modelli di governance capaci di mettere in rete i Comuni e costruire una visione condivisa di crescita. Se accompagnate da strategie amministrative efficaci, possono diventare il motore della rigenerazione dei territori, per il contrasto allo spopolamento delle aree piu' fragili'. Lo ha detto l'assessore regionale alle Autonomie locali Elisa Ingala, incontrando una rappresentanza dei sindaci della provincia di Caltanissetta per un confronto sulle principali esigenze del territorio.

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