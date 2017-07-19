Sicilia: Ingala, Fua e Aree interne strumenti contro lo spopolamento -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 25 lug - 'Nella provincia nissena - ha proseguito Ingala - ci sono due Fua e un'Area interna, ovvero, in termini economici, vi e' la possibilita' di attrarre circa 150 milioni di euro da investire sul territorio per avviare un percorso di programmazione finalizzato al rilancio delle comunita' locali. Il governo Schifani ha tra le sue priorita' quella di stare al fianco dei sindaci, offrendo il massimo supporto istituzionale a beneficio di tutti i cittadini'. L'assessore ha annunciato l'intenzione di replicare il confronto nelle altre province dell'Isola, confermando l'impegno a rafforzare il dialogo con le amministrazioni comunali, per supportarle nel superamento degli ostacoli e nell'accelerazione dei processi amministrativi necessari alla piena attuazione delle strategie territoriali.

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