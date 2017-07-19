Sicilia: in fase operativa piano di potenziamento dell'impiantistica sportiva

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 29 ago - Entra nella fase operativa il piano da 40 milioni di euro per il potenziamento dell'impiantistica sportiva in Sicilia. Si e' aperta, infatti, la fase dell'accreditamento per i destinatari della misura - Comuni, Unioni di Comuni, Liberi consorzi comunali, Citta' metropolitane e Associazioni di Comuni dell'Isola - attraverso una piattaforma dedicata della Regione Siciliana.

'Con l'avvio di questa fase - dice il presidente della Regione Renato Schifani - la procedura per l'assegnazione delle risorse da destinare alla riqualificazione dell'impiantistica sportiva entra concretamente nel vivo. Le strutture sportive sono un punto di riferimento importante per le nostre comunita', soprattutto per i piu' giovani, e meritano investimenti mirati e attenzione. Il mio governo ha creduto molto nello sport, intervenendo non solo sugli impianti ma anche sulle iniziative che ne favoriscono la pratica, come abbiamo fatto con i voucher per l'accesso alle palestre destinati ai giovani. E vogliamo continuare su questa strada'.

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