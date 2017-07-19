Sicilia: in fase operativa piano di potenziamento dell'impiantistica sportiva -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 29 ago - 'E' un passaggio fondamentale - afferma l'assessore al Turismo, allo sport e allo spettacolo Elvira Amata - che ci permette di accelerare i tempi di attuazione per investire nella riqualificazione degli impianti sportivi in tutta l'isola e renderli piu' moderni, sicuri e accessibili. Il piano di interventi e' destinato a sostenere la riqualificazione, l'ammodernamento e la realizzazione di strutture, con l'obiettivo di migliorarne la fruibilita', favorire l'inclusione sociale e promuovere la pratica sportiva di base. Abbiamo costruito un percorso snello e trasparente per consentire agli Enti locali di avviare rapidamente i lavori e a breve sara' pubblicato l'avviso aggiornato'.

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(RADIOCOR) 29-08-26 15:40:13 (0301)PA 5 NNNN