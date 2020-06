Sicilia: in arrivo concorso per sede regionale unica da 425 milioni -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 30 giu - "Un altro passo avanti - commenta il governatore Nello Musumeci - sulla strada della realizzazione del Centro direzionale di Palermo. Prende sempre piu' corpo, infatti, quella che puo' essere definita una vera e propria sfida del mio governo, visti i tentativi del passato, sempre andati a vuoto, per accorpare tutte le attivita' della Regione in un unico sito". "Nel corrente mandato - dice il vicepresidente del Consiglio nazionale degli architetti, Rino La Mendola - stiamo promuovendo sul territorio italiano la diffusione del concorso di progettazione a due gradi, quale strumento ideale per produrre architettura di qualita'. In questo contesto, siamo ben lieti di supportare, con la nostra piattaforma, l'iniziativa del governo regionale, che si e' dimostrato sensibile al tema dei concorsi e impegnato nell'apertura del mercato dei lavori pubblici ai liberi professionisti". "Con questo Protocollo d'intesa - conclude il presidente dell'Ordine degli Architetti di Palermo, Francesco Miceli - si sancisce e si rafforza ulteriormente, anche qui in Sicilia, la scelta del concorso di progettazione per le opere pubbliche".

Com-fro

(RADIOCOR) 30-06-20 18:44:22 (0490)PA,INF 5 NNNN