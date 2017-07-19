Sicilia: in arrivo 12 milioni di euro per la pulizia delle strade extraurbane

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 20 giu - Dodici milioni di euro per la misura 'Sicilia pulita' che prevede la bonifica e il monitoraggio delle strade extraurbane dell'Isola. Lo prevede un avviso pubblicato dall'assessorato regionale dell'Energia e dei servizi di pubblica utilita' che destina, nello specifico, 8 milioni di euro al dipartimento dell'Acqua e dei rifiuti per l'acquisto e la gestione del sistema integrato di monitoraggio e analisi del territorio e 4 milioni a Comuni, Liberi consorzi e Citta' metropolitane per le attivita' di pulizia, con l'eliminazione dei rifiuti abbandonati ai bordi delle carreggiate. Le attivita' finanziabili agli enti locali prevedono la rimozione, il trasporto e il conferimento dei rifiuti. Le domande potranno essere presentate entro le 13 del 1 agosto.

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