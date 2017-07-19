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            Sicilia: in arrivo 12 milioni di euro per la pulizia delle strade extraurbane -2-

            (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 20 giu - 'Una misura - dice l'assessore Francesco Colianni - che permettera' di sostenere le amministrazioni locali in questa attivita' di riqualificazione e contemporaneamente consentira' alla Regione di acquisire strumenti, anche con l'ausilio delle tecnologie satellitari, di controllo delle strade.

            L'obiettivo e' quello di dare decoro e sicurezza al territorio. Purtroppo a causa di comportamenti incivili, ai bordi delle vie si accumulano rifiuti che, oltre a essere un pessimo biglietto da visita per la nostra regione e a deturpare l'ambiente, sono anche un rischio per l'igiene pubblica e possono essere causa di incendi di natura dolosa.

            Le risorse a disposizione per questo intervento saranno aumentate notevolmente nei prossimi mesi grazie a un consistente avanzo di amministrazione'.

            com-Dca.

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            (RADIOCOR) 20-06-26 15:47:17 (0361)PA 5 NNNN

              


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