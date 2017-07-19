Sicilia: firmato decreto definizione agevolata tasse e canoni regionali

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 20 set - C'e' tempo fino al 31 ottobre per aderire alla definizione agevolata dei tributi disposta dalla Regione siciliana nelle scorse settimane. Con la firma del decreto attuativo da parte dell'assessore all'Economia, Alessandro Dagnino, la misura che permette di pagare senza interessi e sanzioni entra in funzione a pieno regime: recandosi agli sportelli Aci sara' possibile 'sanare' il bollo auto, ma non solo. Quest'anno, infatti, la misura agevolativa sara' applicabile anche alle tasse sulle concessioni regionali nonche' alle entrate patrimoniali della Regione. La platea delle posizioni che potranno essere regolarizzate si amplia quindi sensibilmente.

Tra le entrate patrimoniali interessate ci sono, ad esempio, i fitti e gli altri redditi degli immobili regionali, i canoni per la concessione di terreni demaniali e di pascoli, quelli relativi alle cave, oltre ai canoni e ai proventi derivanti dalle concessioni e dalle occupazioni del demanio idrico e dall'utilizzo delle acque pubbliche. La definizione agevolata riguarda i versamenti e i relativi adempimenti non effettuati, in tutto o in parte, al 31 dicembre 2025, che potranno essere assolti entro il 31 ottobre 2026 senza l'applicazione di sanzioni e interessi. Possono accedere alla misura sia le persone fisiche sia quelle giuridiche.

com-Dca.

Gli ultimi video Radiocor

(RADIOCOR) 20-09-26 15:27:21 (0336)PA 5 NNNN