Sicilia: firmato decreto definizione agevolata tasse e canoni regionali -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 20 set - 'Il mio governo - dice il presidente della Regione, Renato Schifani - continua a perseguire l'obiettivo di un fisco piu' vicino ai cittadini e alle imprese. Il buon esito della precedente esperienza dello 'straccia bollo' ci ha spinto non soltanto ad accogliere la proposta dell'Aula di riproporre la misura, ma ad ampliarne l'ambito di applicazione. Offriamo cosi' a chi ha una posizione debitoria nei confronti della Regione la possibilita' di regolarizzarla spontaneamente, eliminando il peso di interessi e sanzioni. E' una scelta che semplifica il rapporto tra contribuente e amministrazione e, nello stesso tempo, favorisce il recupero delle somme dovute alla Regione'.

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