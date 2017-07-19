Sicilia: disposto un iter semplificato per gli interventi a tutela delle coste

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 24 gen - Un iter veloce e semplificato per le autorizzazioni all'esecuzione di opere a tutela di spiagge e coste siciliane messe a rischio dagli effetti delle mareggiate previste in questi giorni dalla Protezione civile. Lo ha disposto l'assessore regionale al Territorio e ambiente della Regione Siciliana, Giusi Savarino, a seguito di segnalazioni di diversi Comuni costieri e associazioni di operatori balneari. Sul sito del Demanio marittimo della Regione Siciliana e' stato attivato un link per la presentazione delle istanze e l'assessore ha disposto che, con carattere di eccezionalita' e urgenza, l'iter procedimentale venga semplificato, consentendo il caricamento della documentazione a corredo anche in una fase successiva rispetto alla presentazione dell'istanza.

