            Notizie Radiocor

            Sicilia: disposto un iter semplificato per gli interventi a tutela delle coste -2-

            (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 24 gen - 'Abbiamo subito recepito le richieste urgenti degli amministratori dei Comuni costieri e dei gestori dei lidi - ha detto l'assessore Savarino - visto il rischio mareggiate, alla luce delle previsioni diramate dalla protezione civile sulle condizioni meteo avverse che perdureranno nelle prossime ore. Abbiamo cosi' adottato misure immediate per agevolare i loro interventi a tutela della costa e della pubblica incolumita'.

            E' fondamentale mettere in atto tutte le azioni necessarie per salvaguardare le coste e le infrastrutture e in tal senso la Regione e' al fianco di amministrazioni locali e imprenditori del settore balneare'.

            com-Dca.

