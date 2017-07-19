Sicilia: dieci milioni per realizzare due sedi servizio per cure non urgenti

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 20 giu - Dieci milioni di euro per le infrastrutture tecnologiche necessarie all'avvio delle attivita' delle centrali operative che ospiteranno il servizio 116117. Le somme sono state assegnate all'Arnas Civico di Palermo con un decreto firmato dall'assessore regionale alla Salute, Marcello Caruso, che questa mattina ne ha dato notizia ai sindacati nel corso di un incontro sulla vertenza ex Almaviva, nella sede dell'assessorato delle Attivita' produttive a Palermo. 'Si tratta di un ulteriore passo in avanti - commenta il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani - verso l'attivazione del servizio del numero unico per le cure non urgenti che avra' una sede a Palermo e una a Catania. Questo conferma il fatto che il mio governo ha sempre lavorato con discrezione per portare a compimento la realizzazione di questo progetto e, parallelamente, trovare una soluzione a favore dei lavoratori ex Almaviva'.

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