Sicilia: dieci milioni per realizzare due sedi servizio per cure non urgenti -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 20 giu - Con la firma del decreto, che approva anche il progetto esecutivo per il completamento delle centrali operative 116117, le risorse pari a 10 milioni di euro a valere sui fondi del Piano sanitario nazionale 2024 sono assegnate all'Arnas Civico che si occupera' di espletare le procedure di gara in qualita' di azienda capofila per l'esecuzione in delega dei procedimenti di affidamento e di nomina del rup. Nello specifico, si tratta della fornitura e messa in opera di impianti tecnologici, servizi e attrezzature hardware, software e di arredo necessari ad avviare le attivita' nelle due sedi ospitate negli ospedali 'Civico' di Palermo e 'Cannizzaro' di Catania.

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