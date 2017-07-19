Sicilia: definiti i criteri per riparto del tributo speciale Ecotassa ai Comuni

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 18 apr - Definiti i criteri per il riparto dei fondi relativi alla cosiddetta 'Ecotassa' tra i Comuni siciliani in cui sono presenti, o vicini, impianti di smaltimento dei rifiuti. La giunta ha dato il via libera al decreto dell'assessorato dell'Energia e dei servizi di pubblica utilita' con cui sono stati stabiliti i parametri in base ai quali assegnare il 35 per cento del gettito complessivo del tributo speciale, su base annuale.

Tra le amministrazioni comunali, nei cui territori ci sono discariche o inceneritori senza recupero energetico, sara' ripartito il 70 per cento di tale quota; il restante 30 per cento sara' invece destinato ai Comuni limitrofi che rientrano nella cosiddetta 'area di disagio', calcolata in base alla distanza dall'impianto (da 100 metri per gli inerti a 3000 metri per i rifiuti pericolosi o per gli inceneritori).

com-Dca.

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