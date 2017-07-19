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            Sicilia: definiti i criteri per riparto del tributo speciale Ecotassa ai Comuni -2-

            (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 18 apr - 'Con questo provvedimento - sottolinea l'assessore Francesco Colianni - diamo ai Comuni siciliani risorse aggiuntive per mitigare i disagi dovuti alla presenza di impianti o discariche. E stiamo richiedendo all'assessorato dell'Economia eventuali ulteriori somme derivanti da risorse non impegnate nelle precedenti annualita'. I fondi ricevuti dai Comuni - aggiunge Colianni - dovranno essere impiegati per progetti destinati al miglioramento ambientale del territorio, alla tutela igienico-sanitaria dei residenti e alla realizzazione di sistemi di monitoraggio e di gestione integrata dei rifiuti urbani. Dopo il via libera in giunta - conclude l'assessore - attendiamo adesso il parere della commissione Ambiente dell'Assemblea regionale siciliana per dare materialmente corso, per la prima volta, alle erogazioni'.

            com-Dca.

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            (RADIOCOR) 18-04-26 15:10:58 (0385)PA 5 NNNN

              


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