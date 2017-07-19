Sicilia: dalla Regione 1,6 milioni per i borghi piu' belli

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 13 giu - La Regione Siciliana assegna 1,6 milioni di euro ai Comuni virtuosi che si sono distinti a livello nazionale per le bellezze e la valorizzazione del territorio. Un decreto firmato dall'assessore regionale alle Autonomie locali, Elisa Ingala, da' attuazione al comma 25 dell'articolo 11 della legge di stabilita' 2026, che stanzia 1,2 milioni per i Comuni che hanno ottenuto il riconoscimento di Borgo piu' bello d'Italia e altri 400mila euro per gli enti che si sono aggiudicati il titolo di Borgo dei borghi. La somma concessa ad ogni Comune non puo' essere superiore a 80mila euro. 'Questo riconoscimento economico e' un segno concreto dell'attenzione del governo Schifani alle pratiche virtuose messe in campo dalle amministrazioni locali - afferma l'assessore Ingala - Il trasferimento di queste risorse relative al bilancio 2026 e' destinata all'attivazione o al potenziamento di interventi e servizi di accoglienza e promozione territoriale, per innalzare la qualita' di vita nei piccoli centri e rafforzarne la vocazione turistica'.

com-Dca.

Gli ultimi video Radiocor

(RADIOCOR) 13-06-26 14:29:09 (0303)PA 5 NNNN