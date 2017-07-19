Sicilia: dalla Regione 1,6 milioni per i borghi piu' belli -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 13 giu - Nel dettaglio, 1,2 milioni sono ripartiti per il 50% in parti uguali tra i 20 Comuni inseriti nell'associazione nazionale Borghi piu' belli d'Italia e per il 50% in base alla popolazione residente nei medesimi centri, ma sempre con un tetto massimo di 80mila euro complessivi. In particolare, Sutera in provincia di Caltanissetta; Castiglione di Sicilia in provincia di Catania; Agira, Calascibetta, Troina e Sperlinga, in provincia di Enna; Castelmola, Castroreale, Forza d'Agro', Novara di Sicilia, San Marco d'Alunzio e Savoca, nel Messinese; Cefalu' e Geraci Siculo nel Palermitano; Monterosso Almo in provincia di Ragusa; Buccheri, Ferla e Palazzolo Acreide nel Siracusano; Erice e Salemi in provincia di Trapani. Gli altri 400mila euro sono equamente suddivisi ai 5 Comuni premiati come 'Borgo dei Borghi' negli anni passati: Sambuca di Sicilia in provincia di Agrigento; Militello in Val di Catania; Montalbano Elicona nel Messinese, Gangi e Petralia Soprana nel Palermitano.

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