Sicilia: dalla Regione 1,5 milioni per aprire le scuole in estate

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 17 mag - Tenere aperte le scuole elementari e medie anche d'estate per contrastare la dispersione scolastica e la poverta' educativa e aiutare le famiglie a conciliare meglio lavoro e famiglia. E' l'obiettivo della circolare 'Percorsi estivi', pubblicata dall'assessorato regionale dell'Istruzione e della formazione professionale, che ha destinato 1,5 milioni di euro alle scuole primarie e secondarie di primo grado dell'Isola per consentire agli istituti di svolgere attivita' educative anche nei mesi di giugno, luglio e agosto. 'Questo intervento finanziato con fondi regionali - afferma l'assessore Mimmo Turano - si inserisce nel novero delle azioni avviate dal governo Schifani per contrastare la dispersione scolastica e favorire il benessere degli alunni'.

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