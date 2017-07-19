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            Sicilia: dalla Regione 1,5 milioni per aprire le scuole in estate

            (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 17 mag - Tenere aperte le scuole elementari e medie anche d'estate per contrastare la dispersione scolastica e la poverta' educativa e aiutare le famiglie a conciliare meglio lavoro e famiglia. E' l'obiettivo della circolare 'Percorsi estivi', pubblicata dall'assessorato regionale dell'Istruzione e della formazione professionale, che ha destinato 1,5 milioni di euro alle scuole primarie e secondarie di primo grado dell'Isola per consentire agli istituti di svolgere attivita' educative anche nei mesi di giugno, luglio e agosto. 'Questo intervento finanziato con fondi regionali - afferma l'assessore Mimmo Turano - si inserisce nel novero delle azioni avviate dal governo Schifani per contrastare la dispersione scolastica e favorire il benessere degli alunni'.

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            (RADIOCOR) 17-05-26 14:03:45 (0309)PA 5 NNNN

              


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