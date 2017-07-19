Sicilia: dalla Regione 1,5 milioni per aprire le scuole in estate -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 17 mag - L'avviso prevede per le scuole primarie la possibilita' di avviare laboratori creativo-manuali, musicali e ritmico-espressivi, attivita' ludico-motorie come giochi all'aperto cosi' da favorire l'autonomia e le relazioni tra pari, ma anche percorsi di educazione ambientale, come la cura di piccoli orti, l'osservazione della natura e degli animali; per le secondarie di primo grado, invece, insieme a laboratori e ad attivita' di potenziamento delle competenze, e' prevista la possibilita' di organizzare anche visite culturali, escursioni naturalistiche e uscite didattiche sul territorio.

Ciascun istituto potra' presentare una sola proposta progettuale e ottenere un finanziamento massimo di 15 mila euro, mentre le attivita' dovranno concludersi entro il 31 agosto 2026.

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