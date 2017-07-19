Sicilia: da Regione stop ai canoni demaniali marittimi per il 2026

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 08 feb - Arriva dalla Regione Siciliana lo stop per il 2026 al pagamento dei canoni per le concessioni demaniali marittime di tutta la Sicilia.

Lo stabilisce un decreto dell'assessorato regionale del Territorio e dell'ambiente. Nello specifico, l'esenzione straordinaria dal pagamento e' rivolta alle concessioni con finalita' turistico-ricreative, sportive, della nautica da diporto, della cantieristica navale e a quelle che si trovano nelle aree portuali interessate dal passaggio del ciclone Harry. Si tratta di una misura del valore di circa 10 milioni di euro. 'Stiamo affrontando l'emergenza a 360 gradi - dice il presidente della Regione Siciliana Renato Schifani - ed era doveroso sgravare i titolari di queste attivita' da un onere che in questo momento non potrebbero sostenere, dovendo gia' investire sulla ricostruzione in vista della prossima stagione estiva'.

