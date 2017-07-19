Sicilia: da Regione stop ai canoni demaniali marittimi per il 2026 -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 08 feb - 'Abbiamo ritenuto necessario includere nel provvedimento tutte le coste siciliane - spiega l'assessore Giusi Savarino - perche' i dati raccolti dalla Protezione civile, a seguito del passaggio del ciclone Harry, dimostrano che ogni versante dell'Isola e' stato aggredito dal maltempo e ha riportato danni significativi. Per questa ragione, il governo Schifani ha scelto un intervento organico e uniforme, capace di rispondere alle esigenze di tutti i territori interessati, senza distinzioni. Le somme stanziate, grazie anche alla sensibilita' di tutte le forze politiche rappresentate all'Assemblea regionale, sono adeguate e sufficienti per accompagnare gli imprenditori in un percorso concreto di ripresa e rilancio delle attivita' economiche'.

