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            Sicilia: da Regione quasi 1 mln ai Comuni costieri per pulizia spiagge

            (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 14 giu - Quasi un milione di euro per garantire la pulizia delle spiagge e migliorare la fruizione del demanio marittimo siciliano. Con un decreto dell'assessorato regionale del Territorio e dell'ambiente e' stata approvata la ripartizione delle risorse destinate ai Comuni costieri dell'Isola. Sono 53 le amministrazioni che hanno presentato istanza di finanziamento e 52 le richieste ritenute ammissibili, per un importo complessivo di 990.042,23 euro. Un risultato che consentira' agli enti locali di intervenire tempestivamente lungo le coste siciliane, garantendo decoro, sicurezza e una migliore accoglienza per cittadini e turisti durante la stagione balneare.

            com-Dca.

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            (RADIOCOR) 14-06-26 15:36:38 (0354)PA 5 NNNN

              


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