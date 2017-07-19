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            Sicilia: da Regione quasi 1 mln ai Comuni costieri per pulizia spiagge -2-

            (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 14 giu - 'Con questo provvedimento - dice l'assessore Giusi Savarino - confermiamo l'attenzione del governo verso i Comuni costieri e verso la tutela del nostro patrimonio ambientale. La pulizia delle spiagge non rappresenta soltanto un intervento di manutenzione, ma un investimento sulla qualita' dell'offerta turistica della Sicilia, sulla tutela dell'ambiente e sulla possibilita' di rendere i nostri litorali sempre piu' accessibili e fruibili. Abbiamo lavorato per dare risposte concrete ai territori e consentire agli enti locali di programmare gli interventi necessari in tempi utili'. A questi finanziamenti si aggiungera', a breve, un ulteriore finanziamento da 5 milioni di euro per potenziare i servizi nelle spiagge in modo tale da migliorare l'accoglienza, l'accessibilita', la sicurezza e la qualita' complessiva della fruizione del litorale.

            com-Dca.

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            (RADIOCOR) 14-06-26 15:37:19 (0355)PA 5 NNNN

              


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