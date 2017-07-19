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            Sicilia: credito al consumo anche nel 2026, ok 1.188 istanze nel I trimestre -2-

            (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 3 mag - 'Abbiamo introdotto questa misura finanziaria e continuiamo a sostenerla e a portarla avanti - dice il presidente della Regione Siciliana Renato Schifani - perche' siamo convinti che favorire i consumi, anche dei soggetti con redditi piu' bassi, sia uno strumento fondamentale per la crescita e lo sviluppo della nostra economia. Le condizioni di accesso al credito sono favorevoli e rappresentano un'importante risorsa finanziaria per molte famiglie siciliane. L'Irfis, tra l'altro, la sta gestendo con efficienza, garantendo tempi certi per i finanziamenti e supporto concreto ai richiedenti'.

            com-Dca.

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            (RADIOCOR) 03-05-26 17:48:17 (0334)PA 5 NNNN

              


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