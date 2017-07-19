Sicilia: cenere vulcanica da rifiuto a risorsa per la bioedilizia

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 30 ago - La cenere vulcanica per produrre semilavorati da utilizzare nella bioedilizia e a tutela dell'ambiente prevedendo, quando possibile, il trattamento e il recupero del materiale.

Inoltre, nel nuovo prezzario regionale unico dei lavori pubblici, creare una specifica voce, dedicata alla rimozione, alla raccolta, al trasporto, al conferimento e allo smaltimento della cenere vulcanica, come richiesto da diversi Comuni nell'area etnea, a seguito dell'attivita' del vulcano nei giorni scorsi. E' la proposta avanzata dall'assessore regionale alle Infrastrutture e alla mobilita' della Sicilia Alessandro Arico', che ha convocato la commissione del Dipartimento regionale tecnico per valutare le due proposte.

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