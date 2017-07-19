Sicilia: cenere vulcanica da rifiuto a risorsa per la bioedilizia -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 30 ago - 'La cenere vulcanica rappresenta per la Sicilia un fenomeno ricorrente che puo' creare difficolta' concrete ai Comuni e agli enti che devono intervenire rapidamente per liberare strade, aree pubbliche e altre superfici - ha aggiunto Arico' - Per questo riteniamo necessario lavorare alla definizione di un riferimento regionale chiaro e omogeneo per la quantificazione dei costi. Forniamo agli enti locali uno strumento per programmare gli interventi, predisporre gli atti amministrativi e affrontare con maggiore efficacia le emergenze legate alle ricadute di cenere vulcanica. Vogliamo inoltre valutare, laddove tecnicamente possibile e nel rispetto delle disposizioni vigenti, anche le opportunita' di trattamento, recupero e riutilizzo di questo materiale per la bioedilizia. E' un percorso che dovra' essere approfondito attraverso il confronto tecnico con gli enti locali e con i soggetti competenti'.

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