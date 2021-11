Sicilia: Brunetta-Musumeci, parte tavolo per affrontare criticita' Pa regionale

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 11 nov - Ieri sera il ministro per la Pubblica amministrazione Renato Brunetta ha ricevuto a Palazzo Vidoni il presidente della Regione Siciliana Nello Musumeci. Il governatore ha rappresentato al ministro le esigenze della Regione, in relazione soprattutto alle procedure per i concorsi, in particolare per reclutare funzionari per il comparto tecnico e finanziario, e la necessita' di unire le forze per favorire l'occupazione e superare il precariato. Al termine dell'incontro, il ministro e il presidente hanno concordato sull'esigenza di istituire subito un gruppo di lavoro che si insediera', con la loro partecipazione, la prossima settimana con l'obiettivo di affrontare i nodi piu' critici che riguardano l'amministrazione regionale.

