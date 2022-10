Sicilia: Bonomi, 'Puo' diventare l'hub energetico per il Sud Europa'

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Palermo, 05 ott - 'La Sicilia ha un tessuto imprenditoriale molto valido che va messo in condizione di lavorare bene. Con una collocazione geografica strategica e con le caratteristiche del territorio, quest'isola puo' diventare l'hub energetico per il Sud Europa e dare un impulso determinante all'economia meridionale e del Paese intero. Tuttavia, e' necessario mettere in campo una serie di interventi a livello europeo e nazionale ma, per farlo, servono le infrastrutture. Impianti eolici, fotovoltaici ma anche hub energetici per la rigassificazione. La possibilita' di realizzare molti investimenti quindi e' concreta e, in questo senso, la Sicilia e' davvero una grande opportunita' per il Paese'.

Cosi' il Presidente di Confindustria Carlo Bonomi, che oggi e domani sara' sull'isola per una serie di incontri con gli imprenditori e le Istituzioni locali. Bonomi ospite di Sicindustria per un viaggio tra le imprese associate sara' oggi in provincia di Trapani, dove partecipera' all'incontro 'Impresa e' Territorio', che vedra' protagonista anche la scrittrice Stefania Auci. Domani, alle 10:30, sara' la volta della Joeplast di Casteltermini, in provincia di Agrigento, mentre nel pomeriggio, alle 15:30, Bonomi incontrera' le aziende di Enna alla Ro.Ga di Pergusa.

Nam

(RADIOCOR) 05-10-22 14:31:47 (0407)ENE,PA 5 NNNN