            Sicilia: biglietto unico per Parchi Segesta-Selinunte e Gibellina

            (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 22 feb - Due parchi archeologici, una citta' simbolo dell'arte contemporanea, un unico passepartout. Dal primo marzo nasce il nuovo Archeopass, un biglietto integrato che unisce il Parco archeologico di Segesta, il Parco archeologico di Selinunte e la citta' di Gibellina, Capitale italiana dell'arte contemporanea 2026. L'Archeopass, ideato e promosso da CoopCulture in sinergia con i Parchi diretti rispettivamente da Luigi Biondo e Felice Crescente, introduce con tariffa ridotta anche al Mac - Museo d'arte contemporanea Ludovico Corrao, al Museo delle trame mediterranee della Fondazione Orestiadi e a Beli'ce/EpiCentro della Memoria Viva, nel cuore del Cresm (Centro ricerche economiche e sociali per il Meridione).

