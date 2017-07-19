Sicilia: biglietto unico per Parchi Segesta-Selinunte e Gibellina -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 22 feb - 'Non una semplice formula promozionale - ha commentato l'assessore ai Beni culturali e all'identita' siciliana, Francesco Paolo Scarpinato - ma un progetto culturale ambizioso che costruisce un asse territoriale tra templi e installazioni, tra pietra antica e sperimentazione visiva. L'Archeopass mette in relazione questi mondi paralleli, tra storia e contemporaneita' e si propone come porta d'ingresso a un anno di mostre, installazioni, restituzioni e rinascita di spazi'.

L'Archeopass prevede un ingresso in ciascuno dei due siti, Segesta e Selinunte, spendibile nell'arco di una settimana (costo: intero 25,40 euro/ ridotto 14,20 euro); presentando l'Archeopass si potra' acquistare il biglietto ridotto nei siti museali di Gibellina.

com-Dca.

Gli ultimi video Radiocor

(RADIOCOR) 22-02-26 17:59:40 (0450)PA 5 NNNN