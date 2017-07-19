Dati
            Notizie Radiocor

            Sicilia: bando per il progetto dei canali di gronda di Mondello e Sferracavallo

            (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 08 mar - La Struttura per il contrasto del dissesto idrogeologico che fa capo al presidente della Regione Siciliana Renato Schifani ha pubblicato il bando di gara per la progettazione esecutiva dei canali di gronda e delle vasche di laminazione di Mondello e Sferracavallo, nel Palermitano. 'Interveniamo per risolvere un grave problema che ha creato diversi disagi, in questi decenni, agli abitanti delle due borgate marinare - commenta il presidente Schifani - scongiurando il pericolo di ulteriori allagamenti, molto frequenti soprattutto nella stagione invernale. Prosegue senza sosta il nostro impegno nella messa in sicurezza delle aree piu' fragili e nella salvaguardia della pubblica incolumita''.

            com-Dca.

            (RADIOCOR) 08-03-26 17:50:54 (0409)PA,INF 5 NNNN

              


