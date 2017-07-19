Sicilia: bando per il progetto dei canali di gronda di Mondello e Sferracavallo -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 08 mar - L'obiettivo dei lavori e' quello di mitigare il rischio di allagamento nelle due borgate con la raccolta delle acque mediante canali di gronda sino al collettore nord-occidentale e impedire che le acque piovane interferiscano con il sistema fognario sottostante, facendo si' che lo scorrimento avvenga soltanto in superfice. I collettori delle acque bianche saranno realizzati anche alla base delle pendici di Monte Pellegrino, lato est di Mondello, e, piu' esattamente, lungo le vie Monte Ercta e viale Venere, mentre all'intersezione con viale Margherita di Savoia saranno raccolte anche le acque provenienti dall'asse stradale.

