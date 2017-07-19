Sicilia: bando da 2 mln per diversificare le attivita' nel settore pesca -2-
(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 15 feb - Le imprese partecipanti potranno sviluppare nuove forme di reddito, integrando l'attivita' di pesca con altre iniziative complementari, contribuendo cosi' al rafforzamento delle capacita' imprenditoriali nel rispetto dei principi della blue economy. I progetti presentati dovranno essere in grado di rispondere alle esigenze di un mercato sempre piu' attento alla sostenibilita', proponendo attivita' che valorizzino i prodotti locali e promuovano il turismo sostenibile. Il bando, aperto a tutte le imprese di pesca operanti in Sicilia, prevede una selezione basata su criteri di sostenibilita' economica, sociale e ambientale.

