Sicilia: bando da 100 milioni per migliorare competitivita' aziende agricole
(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 08 feb - Investire nella competitivita' delle aziende agricole. E' questo l'obiettivo del bando pubblicato dal dipartimento regionale dell'Agricoltura della Sicilia che, attraverso una dotazione finanziaria di 100 milioni di euro, punta ad accrescere la redditivita' delle imprese e migliorarne le performance climatico-ambientali. 'Il mio governo - dice il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani - sta impegnando importanti risorse economiche per accrescere la capacita' delle nostre imprese di competere sui mercati internazionali.
Vogliamo mettere il comparto agricolo siciliano nelle condizioni di guardare alle sempre piu' difficili sfide poste dalle dinamiche internazionali e dai cambiamenti climatici.
Con questo bando sosteniamo gli investimenti che puntano su ricerca, innovazione e sullo sviluppo sostenibile ambientale.
Riteniamo che questa sia la chiave per vincere la sfida'.
com-Dca.
Gli ultimi video Radiocor
(RADIOCOR) 08-02-26 16:34:27 (0371)FOOD,PA 5 NNNN