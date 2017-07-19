Sicilia: avviso per sensibilizzazione scuole al consumo dei prodotti ittici

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 14 giu - Selezionare progetti di sensibilizzazione sul consumo dei prodotti ittici siciliani. E' l'obiettivo di un avviso dell'assessorato regionale dell'Agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea rivolto alle scuole siciliane dell'infanzia e primarie, sia statali che paritarie.

L'iniziativa, con una dotazione di 500mila euro, si inserisce nel piu' ampio quadro delle politiche europee per la sostenibilita' e la valorizzazione delle risorse marine, promuovendo una cultura attenta alla filiera della pesca e dell'acquacoltura. 'Scommettiamo sull'educazione alimentare - dichiara l'assessore Luca Sammartino - per accrescere la consapevolezza di studenti e genitori sul ruolo della pesca sostenibile e sul valore dei prodotti ittici siciliani. La scuola, quale luogo istituzionalmente deputato alla trasmissione di conoscenze e competenze, costituisce il punto di contatto privilegiato tra i giovani, le famiglie e gli operatori della filiera'.

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