Sicilia: avviso per sensibilizzazione scuole al consumo dei prodotti ittici -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 14 giu - I progetti proposti dagli istituti dovranno favorire stili di vita sani, consapevoli e responsabili. Particolare attenzione sara' riservata alle specie ittiche meno valorizzate del Mediterraneo. Le attivita' prevedono il coinvolgimento di figure professionali come biologi marini, nutrizionisti e operatori della ristorazione, e l'organizzazione di laboratori esperienziali, incontri con i genitori e concorsi creativi per favorire la partecipazione attiva degli studenti. L'iniziativa si inserisce nell'ambito dell'obiettivo specifico 2.2 dell'azione 4 del Programma nazionale del Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura (Feampa) 2021-2027. Il contributo massimo per ogni progetto sara' pari a 25mila euro, coprendo fino al 100 per cento delle spese ammissibili.

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