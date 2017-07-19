Sicilia: avviso Fesr da 80 mln per i gestori della distribuzione energetica

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 22 mar - E' stato pubblicato sul sito del dipartimento regionale dell'Energia della Sicilia l'avviso per la selezione degli operatori gestori del sistema di trasmissione e distribuzione di energia elettrica sul territorio regionale. L'iniziativa, che s'inquadra all'interno del Programma regionale Fesr 21/27, contribuira' a raggiungere l'obiettivo di sviluppare reti ed impianti di stoccaggio energetici intelligenti. La dotazione finanziaria dell'avviso e' di 80 milioni di euro; la forma di sovvenzione attivata e' un contributo a fondo perduto fino al 100 per cento dei costi ammissibili del progetto. 'Un investimento di risorse finanziarie consistente - dice il presidente della Regione Siciliana Renato Schifani - per sostenere la modernizzazione delle reti di distribuzione energetica, con la dovuta attenzione alle nuove tecnologie.

Un'iniziativa in linea con le politiche energetiche sviluppate dal mio governo, con l'obiettivo di dotare la Sicilia di un sistema di trasmissione sempre piu' efficiente, essenziale per le attivita' produttive delle nostre imprese e per lo sviluppo del territorio'.

com-Dca.

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