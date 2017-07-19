Sicilia: aumentate le risorse per l'avviso 'Sicilia che piace'

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 17 mag - La Regione Siciliana incrementa la dotazione finanziaria dell'avviso 'Sicilia che Piace', promosso dall'assessorato regionale delle Attivita' produttive, portandola da circa 1,6 milioni di euro a oltre 2,3 milioni. Sara' cosi' possibile fare scorrere la graduatoria definitiva e ammettere ulteriori Comuni, finanziando sino a 143 progetti. L'avviso e' finalizzato a sostenere le amministrazioni comunali nella realizzazione di iniziative di promozione territoriale, eventi, manifestazioni e attivita' capaci di valorizzare le identita' locali, attrarre visitatori e generare ricadute economiche nei territori.

com-Dca.

Gli ultimi video Radiocor

(RADIOCOR) 17-05-26 14:03:58 (0310)PA 5 NNNN